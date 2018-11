"Elavate surnute" veterantegelast kehastanud Andrew Lincoln jätkab sarja täispikkades filmides

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks maalis endast "Autoportree" läbi oma töö õppejõuna ja mesitarude hooldamise. Ta leiab, et mesilastelt on palju õppida.

Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul 2019 ootab viimast nädalat võistluslaule. Tänaseks on üles laaditud 24 muusikapala. Võistluslaulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 23.59.

Need on Gimple'i esimesed teostamisel projektid pärast "Elavate surnute" frantsiisi vastutavaks sisuametnikuks nimetamist. Tollal teatati, et ta plaanib laiendada telesarja kaubamärki erinevatele platvormidele.

"Esimest osa alustame Rick Grimes'i jätkulooga ja tulemas on veelgi enam, sealhulgas veel nägemata "Elavate surnute" maailmad ja näod sarja minevikust, samuti uued tegelased, kes loodetavasti saavad vaatajate lemmikuteks. Tahame avastada uusi asju teistsuguste, eraldiseisvate lugudega, mis kõik oleksid osa sellest samast maailmast, mis on köitnud meid peaaegu kümme aastat."

"Need filmid saavad tänu täispikkade mängufilmide pakutavale ulatusele ja mahule olema suur edasiminek sellest, mida me oleme sarjas seni teinud," ütles Gimple.

