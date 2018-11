Brasiillased lõid uue telenovelaga oma versiooni Jane Austeni töödest

Dramaatiline sari sisaldab palju radikaalseid pöördeid, mis on inspireeritud viiest Jane Austeni raamatust, sisaldades muu hulgas seksi, vägivalda ja intriige, kirjutab BBC.

"Võtsime Jane Austenist inspiratsiooni ja lõime uue loo uute tegelastega," rääkis sarja kunstiline juht Fred Mayrink. "Uus maailm, mis kõnetab selgelt Brasiilia seebisarja publikut."

100 tunni sisse mahtuv teleseriaal on kokku sobitatud romaanidest "Uhkus ja eelarvamus", "Mõistus ja tunded", "Emma", "Northangeri klooster" ja "Leedi Susan". Juba on Brasiilias probleemiks olnud tõsiasi, et sarja eetriaeg kell 18.00 on liiga varajane sobimatu sisu tõttu. Samas on kiidetud teemaliine homoseksuaalsusest ja feminismist.

Seriaali keskmeks on sarnaselt "Uhkusele ja eelarvamusele" perekond Benedito, kus sirgub viis tütart. Matriarhist pereema Ofélia soovib kõigest hingest näha oma lapsi sobiva partiiga abiellumas. Peategelane Elisabeta on vaba hing, kes elab oma ajast ees.

Sündmustik ei leia enam aset 19. sajandi Inglismaal, vaid on üle viidud 100 aastat hilisemasse aega, jõukate kohviparunite juurde Lõuna-Brasiilia maapiirkonda.

Kuigi tegelased käituvad sarjas tunduvalt vabamalt kui raamatutest loetud, tunneb iga Jane Austeni fänn ära Elisabeta sisemise konflikti aristokraatliku ja rikka Darcy suhtes. Näitleja Thiago Lacerda sõnul otsustati mehele anda veidi pehmemaid käitumisjooni, muutes ta rohkem "Brasiilia Darcyks".

Brasiilias elavad Jane Austeni fännid on jagunenud kahte leeri. On neid, kes peavad uut sarja nauditavaks ning neid, kes on pettunud ja loodavad märksa tõetruumat adaptsiooni.