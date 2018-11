Suri videomängust tuntud Super Mariole nime andnud kinnisvaraärimees

Super Mario tegelaskujuga tuntuks saanud videomäng pidi algselt kandma pealkirja "Jumpman" ehk "Hüppaja", kirjutab Huffington Post.

Nintendo otsustas hiljem mängu mustavuntsilisele peategelasele anda igapäevasema nime.

Möödunud nädalal suri 84 aasta vanuses Mario Segale, mees, kes videokangelase loomisele inspiratsiooniks sai.

Just Segale aitas värskel Nintendo ettevõttel leida endale rendipinnad ühes laohoones. Väidetavalt avaldas ta videomängudega tegelevale firmale nii suurt mõju, et tema nime otsustati kasutada ühel oma kangelasel.

Segale ei soovinud selle eest kunagi mingit tasu saada.

