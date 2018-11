Tippkokk Peeter Pihel: Eesti köök on ajaga kaasas käinud, meil on, mille üle uhkust tunda

"Siin on lood Eestimaa loodusest, inimestest, minu tunnetest ja retseptid on ka. See ei ole üksnes retseptiraamat," selgitas Pihel, mida värskest teosest leida võib. "Toit tekitab meis nii palju emotsioone ja tundmusi. See on selline kirglik teema, millest rääkida ja sellest on tore rääkida."

Piheli sõnul võiksime me rohkem tunda uhkust oma köögi üle. Eesti toit on tema arvates väga edukalt ajaga kaasas käinud ning ei tähenda enam vaid mulgikapsaid ja kartuleid.

"Ma arvan, et inimesed võiksid söögi jaoks rohkem aega leida, söögi valmistamise jaoks. Toidu puhul on ka hästi oluline see koht, inimesed, meeleolu. Kui ostad turult hea talus kasvanud kana, aga valmistad selle koos oma parimate sõpradega, siis ma olen kindel, et see kana maitseb märksa eredamalt ja jääb sule paremini meelde," selgitas ta lisades, et keskkond ja seltskond on toidu nautimise koha pealt väga olulised.