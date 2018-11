Hardi Tiiduse tütar leidis isa kirjutatud armastuskirjad

Hardi Tiiduse tütar Maria Tiiduse sõnul oli tema suhe oma isaga väga eriline. "Isegi praegu on raske rääkida," sõnas ta saates "Hommik Anuga". "Isa on mulle lihtsalt hingesugulane ja eks see ongi see, et ma ei jõudnud temaga koos olla nii kaua, kui ma oleksin tahtnud. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, mida ta mulle andis tegelikult kaasa. Ta oli väga eriline inimene minu elus."

Maria sündides oli Hardi Tiidus 63-aastane. Naise sõnul oli just kõrvalolijate jaoks tihti tema vanemate vanus probleemiks.

Pärast ema surma leidis Maria tema kapist isa kirjutatud armastuskirjad. "Kui ma neid lugesin, siis ma avastasin isast veel ühe külje, mida ei teadnud, millest mul ei olnud aimugi ja see on hämming. Millise kirega ta elas, mismoodi ta armastas ja see kõik näitab, kui südamlik ta oli ja kui suure südamega üks mees üldse olla saab."

Üks nendest armastuskirjadest on väljas ka äsjaavatud ETV muuseumis.