Kadri Voorand toob kokku eriilmelised muusikud: avatus on selle kontserdi võtmesõna

"Minu jaoks on väga tähtis see, et hetkel, kui me ei tee musikat, kui me teed lihtsalt ristuvad, siis et oleks ka muusikaväliselt tore. Sa räägid, sul on huvitav, sul on midagi õppida, täiendate ja inspireerite teineteist. See on minu jaoks see esimene asi," rääkis Erki Pärnoja saates "Hommik Anuga" muusikute omavahelisest koostööst ja kokkusobivusest.

Sander Möldri arvates on väga oluline muusikute koostööks ka avatus. "See avatuse moment minu meelest ongi üks selle kontserdi võtmesõna," lisas Kadri Voorand.

Kontsert leiab aset 22. novembril Saku Suurhallis.