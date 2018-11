Galerii: Kosmikud andsid Kõmmari mälestuseks emotsionaalse kontserdi

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks maalis endast "Autoportree" läbi oma töö õppejõuna ja mesitarude hooldamise. Ta leiab, et mesilastelt on palju õppida.

Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul 2019 ootab viimast nädalat võistluslaule. Tänaseks on üles laaditud 24 muusikapala. Võistluslaulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 23.59.

Kosmikute solist Meelis Hainsoo alias Hainz kinnitas kolm ja pool kuud pärast bassimehe Raivo Rätte alias Kõmmari surma, et kuigi ansamblikaaslase ootamatu minek tõi bänditegemise kohale musta murepilve, on neil nüüd kindel plaan jätkata.

1. "Õnnetus" ("Sügis sanatooriumis") 2. "Sanitarmasin" ("Sügis sanatooriumis") 3. "Spritz!" ("Sügis sanatooriumis") 4. "Maha" ("Pulmad ja matused") 5. "Ei roosid" ("Ei roosid") 6. "Sina oled Jumal" ("Öö ei lase magada") 7. "Viska mulda" ("Kuidas tuli pimedus...") 8. "Üks võimalus kuuest" ("Öö ei lase magada") 9. "Mälestus" ("Ei roosid") 10. "Haiged lapsed" ("Kuidas tuli pimedus...") 11. "Kuidas tuli pimedus mu tuppa" ("Kuidas tuli pimedus...") 12. "Iga reklaamtahvli taga" ("Pulmad ja matused") 13. "Viimane etapp" ("Pulmad ja matused") 14. "Traagika" ("Ainus, mis jääb, on BEAT") 15. "Õieaeg" ("Ainus, mis jääb, on BEAT") 16. "Sõbral külas" ("Sügis sanatooriumis") 17. "Öö ei lase magada" ("Öö ei lase magada")

