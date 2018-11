Hedvig Hansonit ja Uku Suvistet ootab ees ühine jõulutuur

Pealtnäha erinevaid muusikuid seob armastus rütmimuusika vastu, koos esitatakse nii kauneid emakeelseid ballaade kui ka souli ja pop-jazzi palu, mis kantud talvistest meeleoludest ning jõulude ootusest.

Kui Uku jaoks on tegemist juba seitsmenda jõulutuuriga, siis Hedvigile on see esmakordne. "Jõulutuuril käivad tavaliselt ikkagi popstaarid ja minul õnnestub nüüd ka ühe popstaariga tuurile minna ja koguni üksteist kontserti anda," sõnas Hanson. "Koos oleme varem esinenud, kuid sõbrad said meist viie aasta eest, kui tegime Vanemuises etendust "Moonlinght Express". Ma võtan Ukut nagu oma venda, ta on mulle selline soul brother."

Hedvigi sõnul sobivad nende hääled väga hästi kokku. "Ei ole lihtne leida artiste, kes nii muusikalise tunnetuse kui ka hääle poolest kokku kõlavad".

Uku sõnul soovivad nad jõulukontserte teha veidi teistmoodi. "Me teeme küll sutsu ka jõuluteemalist muusikat, kuid püüame läheneda mittetraditsioonilisel viisil, juba lugude valik erineb traditsioonilisest jõulumuusikast. Tuleme erineva muusika pinnalt, kuid leiame ühisosa soulis ja võib-olla on inimestel huvitav kuulda, kuidas see kõik kokku kõlab."

Kontserdid jõuavad lavale Viimsis, Viljandis, Tõrvas, Kuressaares, Elvas, Paides, Tartus, Tallinnas, Sangastes, Vihulas ning Toris.