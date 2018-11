Eesti võib peagi saada veealuse muuseumi

"Eestit võib pidada tegelikult kogu maailma mastaabis laevavrakkide paradiisiks. On palju tegureid, mis raskendavad nendele vrakkidele ligipääsu, aga seda enam on see teema põnev. Selline saladuslik veealune osa on siin Läänemeres väga tugev, on mida vaadata ja otsida," rääkis sukelduja Sander Kiviselg "Vikerhommikus".

Viimaste sadade aastate jooksul on olnud erinevaid hinnanguid, kui palju laevavrakke Läänemeres olla võib, kuid Kiviselja sõnul on neid tuhandeid, koguni 20 000 - 40 000.

Meie meres on vähe hapnikku ja soola, mis aitab vrakkidel vees paremini püsida. Samas on vesi siin suhteliselt sogane. Veidi parem seis on Hiiumaa ja Saaremaa põhjakülgedel.

Vähesed veealused muuseumid maailmas on Kiviselja sõnul suhteliselt tehislikud, kuid Eestisse kavandatava taolist veel pole. "Kui organiseerida ja luua samasugused tingimused nagu maa peal muuseumides, siis jah, võib ka vee alla muuseumi teha," sõnas ta. Kiviselg rääkis, et Läänemeres on väga heas seisukorras objekte, mis panevad kulmu kergitama mõnedki eksperdid ja imestama, kuidas kõik nii hästi säilinud on.

Muuseumi tarvis on juba välja valitud ports laevavrakke Hiiumaal ja Saaremaal, mis markeeritud ka poidega.