Suri Hong Kongi filmiprodutsent ja Bruce Lee talendi avastaja Raymond Chow

Kahe talendi esimene ühine film, 1971. aastal välja tulnud "The Big Boss" purustas omal ajal kassarekordeid, kirjutab BBC.

Chow tegi 1980. aastatel edukalt filme ka kung fu tähe Jackie Chaniga.

Hong Kongi filmitööstuse ristiisana tuntud Chow produtseeris enam kui 600 filmi enne pensionile jäämist 2007. aastal. Ta töötas mitme eduka filmiga ka Hollywoodis.

Our condolences go out to Raymond Chow's family. Thank you Raymond for taking a chance on a young Bruce Lee and helping him to realize his dream. Rest in peace, Raymond.

