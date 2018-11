Peeter Oja ja Sepo Seeman otsivad laval meeste probleemidele lahendusi

Etenduse käigus tehakse selgeks, kes on mees, mis mees ta on, mis on mehe võimalikud probleemid, millele järgnevad ka lahendused ning vajadusel ravi. Raviks kasutatakse teravat huumorit, sügavat mõtet, laulmist ja, kui midagi muud enam üle ei jää, siis ka tantsimist, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Me räägime meestest. Meie programmi nimi on "Kärbsed". Meeste probleemid, me lahendame kõik meeste probleemid," avas Oja etenduse tagamaid. Oja lisas, et puutumata ei suhteprobleemid ega ka keskeakriis.

"Kärbsed" stsenarist on näitleja Kait Kall, temaga koos veeretasid mõtteid Peeter Oja, Sepo Seeman, Tomi Rahula ja Karl Kermes.