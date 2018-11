Kuueaastased Herman ja Jacob Georg kinkisid sünnipäevaraha koduta loomadele

Poiste isad Heiki Luts ja Jaanus Tiit rääkisid ETV saates "Ringvaade", et sünnipäevale tulnud külalised olid teadlikud, et poisid kavatsevad kingituseks saadud raha loomade heaks annetada.

"Lugu oli selline, et poisid tahtsid koos pidu pidada ja neil on kombeks kutsuda terve rühm. Tundus, et on karm tuua kaks kingitust, kui kaks poissi peavad, et on vaja alternatiivset plaani," selgitas Heiki Luts, kuidas vahva idee sündis.

Kingituseks saadud 185 eurot oli suur üllatus. "Ju läks korda inimestele, sest rahvast oli palju ja päris muljetavaldav summa sai kokku laste sünnipäeva raames," oli Heiki Luts rõõmus.

Herman ja Jacob Georb päris kingituseta ei jäänud. Mõlemal oli pikka aega üks suur unistus, mis tänu vanematele ja sugulastele ka täitus.

Poisid ja nende isad loodavad, et toredast ettevõtmisest saab iga-aastane traditsioon.