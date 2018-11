I Wear* Experiment andis välja uue singli "Almere"

Bänd kirjutas loo Hollandis tuuritades ning pala esmaesitlus oli suurejooneline – 10 000 inimesele Monsoon festivalil Hanois, Vietnamis. "Loos on kuulda elemente Depeche Mode'ist Twenty One Pilotsini," sõnas loo üks autoritest Hando Jaksi. "Meid intrigeeris ja inspireeris valetamine, kuidas me kõik seda teeme, sest see on mugav ning rahustab ennast ja teisi. Piir empaatia ja sotsiopaatilise käitumise vahel on õhkõrn," avas ta loo tagamaid.

I Wear* Experimentis musitseerivad Hando Jaksi, Mikk Simson ja Johanna Eenma. Bändi debüütalbum "Patience" ilmus 2016. aastal ning tõi neile Eesti muusikaauhindade jagamisel aasta debüütalbumi auhinna.

I Wear* Experiment on viimastel aastatel palju Euroopas ja Aasias tuuritanud ning esinenud suurtel rahvusvahelistel festivalidel nagu näiteks Positivus Festival (Lätis), Monsoon Festival (Vietnamis), Zandari Festival (Lõuna-Koreas) ja Focus Wales Festival (Suurbritannias).