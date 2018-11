Pearu Paulus põhjendas, miks 2 Quick Start Eesti kalleimate bändide seas on

Juba 2000ndate aastate alguses avaldas Ärileht, et Eesti tantsumuusika omaaegne lipulaev 2 Quick Start hoiab aastaid 50 000-kroonise honorariga Eestis kõige kallima bändi tiitlit. Eelmise aasta Elu24 nimekirjas oli bänd ikka veel tabeli tipus, küsides oma kontserdi eest 5000–6000 eurot.

Paulus tunnistas Raadio 2 saates "Bert Järvet", et tema, Ilmar Laisaare ja Alar Kotkase asutatud bänd võib olla tõesti Eesti kalleim, kuid selleks on ka põhjus. "Ilmselt, kuna meid on tõesti nii palju, siis võib-olla tõesti see summa on kõige suurem muusikakollektiividest. Aga lähtuvalt sellest, et meid on palju, ei teeni võib-olla nii hästi kui mõned väiksemad kollektiivid," rääkis ta.

Lisaks kummutas Paulus ümber arvamuse, et 2 Quick Start esineb ainult rikastele ärimeestele. "Me oleme mänginud väga palju näiteks pulmades ja see näitab tõesti, et Eesti inimestel läheb väga hästi. Loomulikult paljudel juubelitel, inimesed tahavad meid kuulata oma sünnipäevadel. Kindlasti mõned on nendest olnud ka rikkad ärimehed," põhjendas Paulus.

Paulus tõdes, et 2 Quick Start oli 1990ndatel nišš, mida keegi teine polnud veel täitnud. "Need esimesed lood kohe võeti nii suure huviga vastu, et kui ausalt öeldes tänapäevast näidet tuua, siis midagi võrdset Nubluga. Plahvatus sõna otseses mõttes, äärmiselt suur huvi," meenutas Paulus.

Paulus on Nubluga ka ühisele lavale sattunud ning peab noorest räpparist lugu. "Me oleme ühest linnast ka pärit, selles mõttes on eriti äge, jälle sealt väiksest Tallinna lähedal olevast Keilast tuleb jällegi üks mees, kes suudab kogu Eesti endast rääkima panna," lausus Paulus.

Kuigi Eesti muusikamaastikul puhuvad uued tuuled, ei ole näha ka 1990ndate vaimustuse langust. "Ma kogu aeg mõtlen, et millal see lõppeb. Kaua me sinna nüüd siis läheme, kas see tõesti oli nii huvitav aeg. Ise mulle tundub, et muusikaliselt mitte väga ja ka moe poolest ma väga ei armastanud neid lohvakaid kampsuneid. Ma nii nostalgiliselt sellesse ajajärku ehk ei suhtugi, aga kõik, mis meiega kaasas oli, oli äge," ütles Paulus, et esinemisi on neil tänapäevani tihedalt.

Eelkõige eelistab Paulus tegeleda aga muusikaga ja ei salli sellega kaasas käivat turunduspoolt. "Ma tahan oma space'i ja oma aega. Ma vaatasin dokumentaalfilmi Aviciist ja tundsin ennast tegelikult sealt ära, kuidas ta teeks stuudios muusikat parema meelega ja ei tuleks staadionikontsertidele. Iseennast vägistad kogu aeg. Võib-olla see mõjus talle nii rängalt, et see lõpp oli selline nagu ta oli," arutles Paulus.

Sel nädalavahetusel tähistab Paulus oma 51. sünnipäeva. Mees on tänulik, et on saanud tegeleda asjaga, mis talle meeldib. "Ma loodan, et neid inimesi on rohkem. See on tõsine õnn, sa saad teha seda, mis sulle tegelikult väga meeldib ja mitte käia kohusetundest tööl, et lihtsalt elatist teenida," rääkis muusik.