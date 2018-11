Raul Rebane: telemaja on ajale nii jalgu jäänud, et see on juba piinlik

Telespetsialist Raul Rebane tõdes ETV muuseumi avamisel, et kuigi tegemist on väga olulise väljapanekuga, siis on suurimaks probleemiks just halvas olukorras telemaja.

"Ma mäletan ühte lugu, kui ma olin sõitmas Sõrust Saaremaale ja noor ettekandja tõi mulle toitu, ma küsisin talt, et siin on suur euroremonditav maja, mis sinna tuleb ja neiu selgitas, et sinna tuleb külamuuseum," sõnas Raul Rebane ja tõi välja, et kui tema mainis, et nii väike küla ja nii suur muuseum, siis tüdruk solvus. "Ta pani käed puusa ja ütles: "No kuule, meil on siia värki sisse panna küll"," mainis ta ja sõnas, et tal on väga hea meel, et ka ETV muuseumis on väga palju head värki.

Rebase sõnul on vanemale generatsioonile muuseumis palju asju, mis tulevad tuttavad ette, aga ka noorematele on see väga tähtis. "Hea giidiga koos saavad nad teadma, kuidas nende esivanemad elasid, töötasid ja mis oli siis oluline."

"Ei ole suuremat vigade allikat kui mineviku unustamine ja ei ole midagi ebaõiglasemat kui hinnata mineviku inimesi praeguse aja seisukohtade järgi," sõnas ta ja kinnitas, et sellega saaks hoida ära praegused vead. "Need inimesed, kes siis töötasid, tegid läbi hästi palju keerulisi aegu, keerulisemaid kui praegu."

Kriitikat oli Raul Rebasel aga telemaja suunas. "Selge on see, et see muuseum peab mingi aja pärast kolima teise ruumi, sest see maja on nii ajale jalgu jäänud, et see on juba piinlik," tõdes ta ja kinnitas, et telemaja on kõigist riigi finantseerimisel olevatest asutustest kõige halvem korras olev ehitis. "See nii jätkuda ei saa, aga ma tean, et siin on muutused tulemas."