Popduo Púr Múdd avaldas koos Andreas Poomiga singli "Truth Is"

"See oli tore üllatus, kui Púr Múdd minuga ühendust võttis, et koostööd teha," rääkis Andreas. "Laulu teeb eriliseks just see, et refrääniks osutus hoopiski salm."

"Andreas on väga andekas noor laulja. Usun, et Eesti pole veel nii musikaalset noormeest näinud. Kindlasti tulevikus murrab ta välismaale," kirjeldas Púr Múddi liige Oliver Rõõmus.

"Hetkel katsetame koostöövõimalusi just erinevate aristidega. Üheskoos on muusika loomise protsess nii inspireeriv kui ka nauditav, sest tekib väga palju uusi ideid, millele annab ka edaspidi keskenduda," lisas Joonatan Toomiste.