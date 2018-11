Trummi ja bassi peosari ja raadiosaade Tjuun In tähistab 19. sünnipäeva

Pola & Bryson on uue generatsiooni produtsentide duo, kes avaldasid oma esimese singli 2015. aastal plaadifirma Soulvent Records alt. 2016. aastal ilmus juba nende esimene album "This Time Last Year", millega nad võitsid samal aastal D&B Arena Awardsil parima uue produtsendi ja parima uue plaadifirma auhinnad. Järgmisel aastal sõlmisid Pola & Bryson lepingu Shogun Audio plaadifirmaga ning selle aasta augustis ilmus duolt teine kauamängiv "Lost In Thought".

F-Hoone uksed avatakse kell 23.00.

Kuula peaesineja Pola & Brysoni lugu "Unsaid":