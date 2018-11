Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks maalis endast "Autoportree" läbi oma töö õppejõuna ja mesitarude hooldamise. Ta leiab, et mesilastelt on palju õppida.

Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul 2019 ootab viimast nädalat võistluslaule. Tänaseks on üles laaditud 24 muusikapala. Võistluslaulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 23.59.

Avamisel pidasid kõne mitmed legendaarsed ETV saatejuhid, samuti tuntud teletegijate lapsed, kes on suure osa oma lapsepõlvest veetnud telemaja koridorides ning ka inimesed, kes on mänginud ETV arengu juures olulist rolli.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel