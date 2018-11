Marko Reikop proovis veganlõhet ja vegan kalasuppi

Üheks toiduks oli vegan kalasupp, millele antakse kalamaitse hoopis vetikatega. "Neid asju ei pea nimetama ainult kalaks, aga see on lihtsalt selle pärast, et inimestele annab see võimaluse assotsieeruda," mainis ta ja selgitas, et nad on jõudnud järeldusele, et kala ei maitse mitte nagu kala, vaid hoopis nagu meri. "Vetikatega saab anda taimetoidule juurde kalamaitset, mis on tegelikult meremaitse."

Samuti valmistas ta proovimiseks paneeritud juursellerit, mida nad nimetavad samuti meremaitseliseks. "Inimesed arvavad, et kui vegan sööb juursellerit, siis ta sööb seda tingimata toorelt," sõnas Raav ja nentis, et paneeritud juurselleriga saab samuti inimese ära petta.

Vegan-kalakotleti puhul on kalamaitse saavutatud jällegi vetikate abil. "Seal on kasutatud ka vilja nimega jackfruit, mis annab kiudu juurde," ütles kokk ja rõhutas, et need retseptid on pärit restoran V köögist.

Viimaks proovis Marko Reikop veganmaailma üht uuenduslikku toitu, mida nimetakse porgandlõheks või vale-porgandlõheks. "Tegemist on pika ja keerulise valmistamisprotsessiga porgandiga," kinnitas Raav ja sõnas, et kõigi nende toitude valmistamise taga on harjutamine. "See on porgand, mida küpsetatakse väga pikalt üleni soola alla maetuna ja selle lisandub marinaad, mis annab sinna maitsed juurde."