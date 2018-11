Kõige imelikumad mobiiltelefonid on peidetud autovõtmesse ja arvutihiirde

Tilk tõdes "Ringvaates", et ilma imelike mobiiltelefonideta oleks maailm väga igav koht. Tema suurem huvi sai alguse pool aastat tagasi, kui ta nägi videot autovõtme kujulisest telefonist. "Ma rändasin internetis edasi, leidsin veel imelikke telefone ja mõtlesin, et miks mitte tellida ning oma käega vaadata, millised need on."

Autovõtmesse peidetud telefon on tema sõnul siiski põhiliselt mänguasi. "Nii palju kui ma seda proovisin, siis ta töötas küll, vähemalt Eestis," sõnas ta ja mainis, et telefoniga saab saata ka sõnumeid ja teha pilte.

Üks kaasavõetud telefone oli peidetud ka arvutihiire sisse, millel on isegi puutetundlik ekraan. "See on täiesti tavaline arvutihiir, sa saad teha hiire tööd ja kui telefon heliseb, siis võtad lihtsalt vastu," selgitas ta ja sõnas, et tegemist ei ole siiski nii hea tootega, kui see olla võiks. "Hiireomadused ei ole kõige paremad."

Kolmas telefon on ehitatud bluetooth-kõrvakomplekti sisse, kuid telefonientusiasti sõnul on see üsna ohtlik. "Ma panin ta kõrva, palusin sõbral endale helistada ja see hakkas kõrvas helistama, pärast seda ma seda enam kõrva ei pane," ütles ta.