ERR Menu soovitab muusikarikast nädalavahetust

1. Von Krahl saab 25

31. oktoobril 25 aastat tagasi avas Tallinna vanalinnas, Rataskaevu 10, uksed Von Krahl – teater ja baar ühes majas, millest kujunes kiirelt oluline kultuurikoht Eesti kaasaegses teatris ja Tallinna alternatiivses ööelus.

Von Krahli teatri avangardistlikud ja vabameelsed lavastused murdsid 1990. aastatel lahti Eesti teatrikunsti ja tõid lavadele kõvasti skandaali, paljast ihu ja harjumuspäraste kultuurikoodide süümepiinadeta lõhkumist. Näitleja kui autor, lavastus kui trupi looming. Julgus olla erinev.



Teatri kõrval tegutseb siiani Von Krahli baar, mis on kummalisel kombel olnud samal ajal kodu nii rokkaritele kui ka kaasaegsele klubimuusikale, nii räpparitele kui ka reggae austajatele.

2. novembril avanevad maja uksed kell 20.00. Bändide vahel mängivad enda lemmikuid Von Krahli programmijuhid läbi aegade.

2. Kosmikute basskitarristi mälestuskontsert

Kosmikud annavad juulis surnud sõbra Raivo Rätte ehk Kõmmari mälestuseks kontserdi.

Mälestuskontsert toimub Rock Cafes laupäeval, 3. novembril. Pärast seda esinetakse ka Tartus ja Pärnus - 30. novembril Genialistide klubis ja 1. detsembril kultuuriklubis Tempel.

Kõmmari suri raske liiklusõnnetuse tagajärjel 19. juulil.

Basskitarri mänginud Rätte kuulus Kosmikute koosseisu selle algusest 1999. aastal.

3. Kaasaegse souli bänd Jungle esineb Tallinnas

6. novembril esineb Tallinnas Rock Cafés 1970ndate funkist inspiratsiooni ammutanud neo-soul punt Jungle. Erikülalisena astub üles funky ansambel Gram-Of-Fun.

Kui modernset souli viljelev kollektiiv Jungle oma tegevusega viis aastat tagasi algust tegi, ei osanud keegi neist suurt midagi arvata. Kahe lapsepõlvesõbra Tom McFarlandi ja Josh Lloyd-Watsoni juhtimisel saavutas grupp aga kiirelt tugeva jälgijaskonna. Nad otsustasid panna rohkem rõhku muusikat ümbritsevale kunstile ja videotele. Kuigi bändi lugude ja sünni taga on just need kaks meest, otsustati live-koosseis laiendada lausa seitsmeliikmeliseks, et muuta lugude nautimine kontserdil veel tõelisemaks ja meeleolukamaks kogemuseks.

Debüütalbumile järgnesid positiivsed kommentaarid ja arvustused, nominatsioon Mercury muusikaauhinnale, kaks aastat kestnud ülemaailmne tuur ja palju muud. See kõik lihtsalt juhtus. "Olime albumi edust täielikult šokeeritud," ütles bändi ninamees Watson. "Arvasime, et esineme ainult oma kohalikus klubis ja sellest oleks täiesti piisanud, aga tegelikkus murdis meid kui torm."

Seitsmeliikmeline bänd võtab uue albumi "For Ever" ilmumise puhul ette maailmaturnee, jõudes novembris ka Eestisse.