"Miks mitte?!" noor peaosaline seisis võtetel silmitsi kahe hirmuga

ETV uus noortesari "Miks mitte?!" räägib räpparikarjäärist unistavast kokutavast Annast, keda kehastab 19-aastane Pirte Laura Lember. Noor näitleja tunnistas, et muretses võtete eel enim just räppimise ja kokutamise pärast

"Minu jaoks kõige raskem oli see räppimine ja räppmuusikasse sisseelamine. Mina ise ei ole väga kuulanud räppmuusikat või tegelenud sellega üldse ja ma ei ole ka eriti musikaalne. Ma väga kartsin seda. Ka kokutamine, kindlasti ma kartsin ka seda. Ma ei tahtnud, et jääks mulje, et ma teen nalja kokutajate üle," avaldas Lember oma suurimad hirmud ETV-le.

Räppimises ei tunne ta end ka pärast võtteid liiga koduselt. "Ma ei ütleks, et see ikka veel oleks minu teema, aga ma arvan, et ma nüüd ma saan päris okeilt hakkama," rääkis Lember.

Sarja stsenarist on Martin Algus, kes on noortesarjadele kirjutanud varemgi. Näiteks on ta olnud nii "Ühikarottide" kui ka "Padjaklubi" kaasstsenarist. "Sarja suureks võluks on see nooruslik energia ja ehedus, mis tuleb läbi noorte uute näitlejate. Need noored on fantastilised, kes ekraanile astuvad," kiitis stsenarist .

Lember sattus sarja läbi castingu. "Pidime tegema kaamera ees harjutusi, erinevaid stseene läbi mängima. Hiljem võeti minuga ühendust, öeldi, et nüüd on roll sinu, tule ja mängi," meenutas Lember.

32. keskkooli õpilasena on neiu tegelenud varem kooliteatriga. Telekaamerate ees mängimine oli talle aga esmakordne kogemus. "Minu jaoks oli kõige ägedam terve see kogemus, see võimalus, et mängida kaamera ees näitlejatega, kes on oma ala parimad," kiitis Lember võimalust.

Seriaal on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.00. ETV+ ekraanil näeb sarja alates 3. novembrist kell 17.55. Sarja saab kohe pärast telelinastust vaadata järele ERR.ee keskkonnas, kuhu ilmub igal nädalal lisaks tele-eetris olnud episoodile ka järgmise nädala osa.