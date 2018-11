Video: "Prillitoosi" uus saatepea kujutab sugupuud

Saatejuht Reet Linna ütles, et saatepead uuendati, et ajaga kaasas käia. "Mul tuli mõte, et "Prillitoosi" vaataja on nagu üks suur pere või sugupuu, kus osalevad väga erinevad põlvkonnad. Olen kogu aeg soovinud, et "Prillitoos" oleks koguperesaade. Seega sai meie uueks märgiks puu ehk siis sugupuu," rääkis Linna uuest saatepeast.

Uue saatepeana tekivad teleekraanile kasvava puu lehtedele erinevad nimed erinevatest aastakümnetest. Saatepea animatsiooni teostas noor kunstnik August Varustin.

Muusika on saatepeale teinud noor muusik Martin Laksberg. Sama muusikat kasutati ka eelmise saatepea juures. "Nii jääb vaatajale siiski äratundmisrõõm. Loodan, et vaataja võtab meid omaks," ütles Linna.

"Prillitoosi" juubelisaade on eetris 4. novembril kell 9.05.