Koit Toome "Bohemian Rhapsody" peaosalisest: ma ei kujuta ette suuremat väljakutset

"Bohemian Rhapsody" toob vaatajateni loo legendaarsest ansamblist Queen, nende muusikast ja juhtfiguurist Freddie Mercuryst, kes purustas igal sammul stereotüüpe ning üldisi tavasid.

Koit Toome oli vaimustuses Freddie osatäitjast Rami Malekist, kes suutis aegade üht legendaarseimat lauljat vääriliselt kujutada. "Ma ei kujuta ette suuremat väljakutset. Ei ole palju lauljaid, kes julgeksid selle asja ette võtta. Müts maha selle noore näitleja ees," ütles Toome, et ka tema 11-aastasele tütrele film väga meeldis.

Kaare pandi filmiga kümnesse ja kriitikute halale ei tasu tähelepanu pöörata, et film oli liiga pinnapealne. "See ei olegi selline paks tumedatesse saladustesse süüviv elulooraamat, vaid pigem fänniraamat, kus on hästi palju värvilisi pilte ja plaadid ka kaasa pandid," arvas Kaare, et tegemist oli austusavaldus Freddiele ja Queenile.

Film räägib, kuidas bänd meteoriidina muusikamaailma tippu tõusis, põhjuseks nende ikoonilised laulud ja revolutsiooniline kõla. Selle ähvardas hävitada Mercury kontrollimatu elustiil, kuid pealtnäha ületamatud raskused suudeti ületada ning tulemuseks oli ansambli triumfaalne taasühinemine maailma kõigi aegade suurimal heategevuskontserdil Live Aid, kus ravimatu haigusega silmitsi seisev Mercury vedas bändi rokkmuusika ajaloo ühe legendaarseima etteasteni.

Draama lavastajad on Dexter Fletcher ja Bryan Singer.