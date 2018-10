Galerii: Sügisjazzile pani punkti Wolfgang Muthspiel Quintet

Sügisjazzi lõpetas teisipäeval, 30. oktoobril Kumu auditooriumis maailmaklassi kuuluv Austria kitarrist Wolfgang Muthspiel oma kvintetiga. Kontserdil Kumus esitles Muthspiel koos tippmuusikute Colin Valloni, Mathieu Micheli, Larry Grenadieri ja Jeff Ballardiga äsja ECM firmamärgi alt ilmunud albumi "Where the River Goes".

Kitarrist ja helilooja haaras kontserdikülastajad kaasa muusikalisele teekonnale, kus oli erinevaid allhoovusi vaiksest melanhooliast jõulise pateetikani. "Oleme rõõmsad, et see kontsert toimus just ajal, mil Austria on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja maa, ning saime koostöös Austria saatkonnaga pakkuda meie jazzipublikule parimat rahvusvahelist jazzi," tõdes Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Selleaastast Sügisjazzi külastas kokku üle 1200 jazzisõpra. Festival tähistas sisukate kavadega kaht olulist juubelit – Jazzkaare looja ja südame Anne Ermi 75. sünnipäeva ansambli Collage tribüüdiga ja legendaarse muusiku Lembit Saarsalu 70. sünnipäeva saksofonide peoga.

Sügisjazzile järgneb peagi 23. korda toimuv Jõulujazzi festival, mille kontserdid rõõmustavad kuulajaid 28. novembrist 14. detsembrini Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Haapsalus.