Trumpi kohatu muusikavalik massitulistamise järel pahandas Pharrell Williamsit

Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul 2019 ootab viimast nädalat võistluslaule. Tänaseks on üles laaditud 24 muusikapala. Võistluslaulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 23.59.

Disainer Reet Aus kutsub kõiki üles tooma oma kasutatud teksariided kogumispunkti, et ta saaks need lõhustada kiududeks, valmistada lõnga ja kududa kangaks, millest omakorda saab õmmelda moodsa disainiga uued pusad ja kampsunid.

Laupäeval avas relvastatud mees USA kirdeosas Pittsburghi linnas sünagoogis tule, tappes 11 ja vigastades kuut inimest. Politsei on teatanud, et ründaja sammus sünagoogi, hüüdes: "Kõik juudid peavad surema." Kahtlusalusena peeti kinni Robert Bowers.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel