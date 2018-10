Jüri Ratase lemmiktegelane seriaalis "Õnne 13" on Alma

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" palusid saatejuhid saate lõpus päevapoliitikast välja jäävas osas Ratasel nimetada oma lemmiktegelased sel nädalal juubelit tähistanud teleseriaalis "Õnne 13".

"See seriaal on Eesti rahva südames. Viimati vaatasin ma seda möödunud nädalavahetusel. Mulle Alma väga meeldib. Aga kahju on, et kingsepp Johannes on läinud manalateed. Eks need näitlejad ole Eesti rahva südames. Ja ma soovin "Õnne 13" perele väga jõudu," sõnas Ratas.

Ratas tunnistas ka, et on näinud uut ETV teleseriaali "Pank", kuid seda episoodiliselt.

"Vaatasin "Panga" teist osa episoodiliselt. Sellele oli kõva reklaam online meedias. Ja päris huvitav oli."

Saatejuhid uurisid ka, mida arvab Ratas teater NO99 tegevuse lõpetamisest, mis tõi lavale sellised etendused nagu "Savisaar" ja "Reformierakonna juhatuse koosolek"? Ratas vastas, et mida laiem ja mitmekesisem on Eesti kultuurimaastik, seda parem.

"Nad on teinud palju häid etendusi. Kasvõi see suur etendus Saku suurhallis, kus oli tuhandeid pealtvaatajaid (44 päeva kestnud NO99 poliitiline teatriprojekt, mis lõppes 7. mail 2010 Saku Suurhallis toimunud "Ühtse Eesti" suurkoguga - toim). Eks teatrijuhid ise peavad otsustama, kas on piisavalt näitlejaid, repertuaari, majanduslikke võimalusi ja kas publik tuleb teatrisaali," sõnas Ratas.