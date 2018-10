ETV2 uue satiirisaate juht Märt Koik: eestlased ei ole õrna hingega, nad mängivad, et on

""Ongi Koik" on "kriitiline" saade, kus võtan ette mõned päevakajalised teemad ja teravmeelitsen natukene. Kui taandada saate idee vägivaldselt ühele sõnale, siis oleks see satiirisaade," selgitas saatejuht Koik ERR Menule.

Koik naljatas, et sai saatepakkumise, kui ETV2 peatoimetaja Viola Salu lõi tema ukse jalaga maha ja hüüdis: "ERR vajab sind, palun tule". Reaalsuses see muidugi niimoodi ei olnud. "Sain meili ja siis hakkasid läbirääkimised. Igav. Suhtumine oli muidugi positiivne, sest et järelikult olen suutnud endast piisavalt suure märgi maha jätta, et see meil üldse tuli. Või et uks maha löödi," rääkis Koik.

Koik tunnistas, et teleformaat on talle kodusest Youtube'ist suuresti erinev, sest internetis võib ta ka tund aega järjest üht teemat jahvatada. "MMS-i propageerijatest kõnelesin pea tund aega. Televisioonis see ei toimi. Saade peab olema kiirem ja teemasid rohkem, et võimalusel kõikidel midagi vaadata oleks," selgitas ta.

Samas naeris Koik, et kui tema eksistents teleekraanil on vaataja jaoks ebameeldiv, pole formaadil vahet. "Nali on nagu religioon, ta on tohutult subjektiivne. Minu huumorimeel ei muutu, mistahes formaadis ma esinen," lubas Koik.

Ühegi teema ees Koik risti ette ei löö. "Kui ma tõesti ei saa mingist teemast aru, siis ma ei räägi sellest. Õnneks mul on kulisside taga ka filter, mis võib mind tagasi hoida, juhul kui ma olen kodusõda alustamas või midagi sellist," lausus Koik.

Eesti ühiskond pakub Koigi sõnul piisavalt ainest nii heaks kui ka halvaks naljaks. Lisaks sellele on valimised tulemas. "Varsti hakkavad poliitikud tänaval kama jagama, et meie hääli saada. Üldse, ärge pange tänaval kõndides kõrvaklappe kõrva ja siis avastate, et tegelikult on inimesed vahetevahel ikka hüsteeriliselt naljakad," soovitas koomik.

Seda, et eestlaseks oleksid õrna hingega, Koik ei usu. "Eestlased ei ole õrna hingega. Eestlased mängivad, et nad on õrna hingega. Ma olen pigem elevil kui pelglik, sest negatiivne vastukaja on asi, millega ma olen väga harjunud, kuna mul on Youtube'i kanal. Tahan näha, kuidas saade vastu võetakse. Kui ikka mingi näitleja-youtuber järsku teleekraanile ronib, siis kindlasti on kellelgi midagi selle kohta öelda. Andku tuld, ma ootan," lisas Koik.

Lisaks Märdile on saate tegijate seas tunnustatud lavakoomikud Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik, kes võtsid nõuks oma mahedal moel panna kokku üks valimiskompass.

Valimiskompass aitab riigikogu valimisteks valmistuda kõigil valijatel, kes on, täpselt nagu Mattias ja Kaarel, lihtsameelsed, usaldavad ja uudishimulikud. Valimiskompassi raames kohtuvad nad kõigi erakondade juhtivpoliitikutega, et oma maailmavaade 3. märtsiks loodi saada, paika panna ja kivisse raiuda.

Lisaks Kaarlile, Mattiasele ja Märdile külastavad saadet paljud tuntud ja seni veel vähetuntud olulised tegelased, kellel on alati kaasas oma arvamus ja põhjalik teadmine sellest, kuidas asjad meie armsa riigi paesel pinnal peaksid korraldatud olema.

Uus satiirisari alustab ETV2 kanalil laupäeval 10. novembril kell 22.00. Režissöörid on Andres Lepasar ja Hanna Šein, toimetaja Reimo Sildvee.

Lisaks tasub silma peal hoida ERR Menu lehel, sest "Ongi Koik" pakub üllatusi ka internetimaailmas.