ERR.ee video | Ansambel Laine: armastuses ja Laines on kõik lubatud

1960. aastal loodud ansamblis Laine on laulnud erinevad solistid ja 58 aasta jooksul on esinetud vähemalt kuuendikul planeedist. Kohtumisõhtul sai kolme liikme – Merle Lilje, Krista Grinbergs-Raigla ja Sirje Põllu – käest küsida, kuidas see kõik juhtunud on.

Kuidas on võimalik selliste aegade möödudes jätkuvalt tegutsed? Kuidas säilitada häält? Kuidas leida tahtmist ikka ja jälle prožektorivalgusesse astuda? Kuidas edenevad 60. sünnipäeva kontserdi ettevalmistused? Mida annetab ansambel levimuusika näitusele? Hoogsas rütmis kulgeval õhtul esines koos Lainega Otsakooli bänd Siim Aimla juhtimisel.

Ansambli liikmete sõnul valmistub bänd 60. sünnipäevaks ning valmistavad ette juubelikontserte.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsed tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on märkimisväärselt Eesti levimuusikat mõjutanud. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus. Esimene kohtumisõhtu toimus 2016. aasta aprillis.

Esimest korda jõudis Eesti muusika kuulsuste koja kohtumisõhtu maikuus avatud näituse "Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu" lavale.