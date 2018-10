Kristiina Ojuland: ma pole öelnud, et poliitikast päriselt ära olen läinud

Kristiina Ojulandi juhtimisel neli aastat tagasi loodud, aga valimistel põrunud partei Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE) teeb oma viimaseid hingetõmbeid ning endisest välisministrist on saanud kollaste veergude kangelanna. Mai lõpus pani kunagine tipp-poliitik alguse enda televisioonile OK TV.

Telekanal, mis ei püüdle surmtõsise žurnalistika poole, vaid pigem konkureerib internetimaailma videoblogidega, pidi olema üks vahend ekspoliitiku järjekordseks comebackiks, vahendas ETV "Pealtnägija".

"Selle asja mõte oli alustada vlogimist. Aga selle mõte oli iseenesest kevadel see, et ausalt öeldes ma kaalusin võimalust minna riigikogu valimistele ja seetõttu ma ka siis mõtlesin, et ma proovin kätt selles maailmas, mida ma varem ei olnud teinud. Aga jah, esialgu ma valisin nii-öelda pehmeid teemasid, mingit poliitikajuttu seal ei olnud," rääkis Ojuland.

Poliitika jutuni OK TV-s aga ei jõutudki, sest enne pani Ojuland vlogimise pausile - täpselt nii nagu jäi seisma ka tema poliitikukarjäär.

"See otsus sai tehtud juba mõnda aega tagasi, õieti umbes aasta aega tagasi. Jah, ma tõmban suurest poliitikast tagasi mingiks ajaks. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma nüüd päriselt olen ära läinud, aga mis puudutab riigikogu valimisi, siis nendel valimistel ma ei kandideeri," ütles Ojuland.

Viimane Ojulandiga seotud miniskandaal puhkes augusti lõpus, kui välisministeerium, mille juht Ojuland nii Siim Kallase kui ka Juhan Partsi valitsuse ajal oli, unustas ta kutsuda 100. juubelipeole. Hiljem vabandas ministeerium ja raputas endale tuhka pähe.

"Kindlasti neid kutseid tuleb mulle oluliselt vähem kui varem, võib-olla ka positsioonist sõltuvalt, aga tõsi on ka see, et hästi paljud on ka ilmselt jätnud kutsumata selle tõttu, et nad ise kardavad või pelgavad sattuda kuidagi nii-öelda peavoolu põlu alla, et miks sa seda Ojulandi kutsusid," ütles Ojuland ja rõhutas, et talle on tekkinud palju uusi tuttavaid ja sõpru, kellega on uued väravad ja uued teed avatud. "Mis kõige tähtsam, minu kõige lähemad, kõige kauaaegsemad sõbrad on minu kõrval edasi," kinnitas naine.

RÜE ei ole surnud

51-aastane Kristiina Ojuland on poliitikas figureerinud enam kui 20 aastat – oli välisminister ajal, kui Eesti liitus Euroopa Liidu ja NATO-ga, esindas eestlasi Euroopa parlamendis ning oli Reformierakonna üks juhtiv tegelane, kuid visati 2013. aastal toonasest võimuparteist suure tüliga välja. Teda süüdistati erakonna sisevalimistel elektrooniliste häälte enda kasuks kantimises.

Ehkki tema kaasosaline, erakonna piirkondlik arendusjuht tunnistas teo üles, siis Ojuland ise eitas ja eitab tänaseni sihilikku häältepettust. "Teate, see ei olnud mitte alandav tunne, aga ma võtsin seda ülimalt rahulikult. Kõik, kes mu ümber olid, lihtsalt ei suutnud seda uskuda. Ma isegi ühtegi pisarat valanud selle peale, sest ma sain aru, see on poliitika. Poliitika, see on üks karm värk," lausus Ojuland.

Ojuland, kes oli lisaks paljude hambus ka oma kallite rõivaste ja aksessuaaridega, tiksus veel ligi aasta parteituna europarlamendis. Paljude hinnangul oli see endise tipp-poliitiku karjääri lõpu algus ning inimene, kellest võinuks saada Reformierakonna esimene naisjuht, vaatab endise kodupartei tegemise juba viis aastat kõrvalt. Tema asemel teeb ajalugu Kaja Kallas.

"Eks elu näitab, aga ma arvan, et kui karisma oleks olemas, oleks tal toetus ka suurem. Mina seda karismat näen täna vähevõitu," kommenteeris Ojuland erakonna uut liidrit.

Ojuland ise püüdis teha tagasituleku enda ja elukaaslase Raimo Käguga loodud Rahva Ühtsuse Erakonnas, aga partei põrus nelja aasta tagustel valimistel, kui erakond sai kokku 2300 häält ja ka Ojuland 270 häälega ei saanud Toompeale. Eelmisel nädalal tuligi suurema tähelepanuta jäänud uudis, et RÜE loobub üldse järgmistel valimistel osalemast.

"RÜE ei saanud tookord valitud, väga erinevatel põhjustel, halbade asjaolude kokkusattumisel. Elame näeme, ega RÜE ei ole tänaseks surnud," lausus Ojuland.

Samal ajal kui Ojuland ja kompanii tõmbab tagasi, on kerkinud üles terve hulk uusi poliithakatisi, nagu Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond, kes loodavad kevadisel valimistel olla edukad.

"Eesti 200 on väga suured sõnad, kuigi ma ei näe seal liiga palju konkreetsust. Ma ütleksin nii, et kuna seal on ettevõtjad ja sealhulgas ka Nortali juht Alamäe, kes ettevõtjana peaks olema väga konkreetne inimene, siis see ei kajastu nende programmis," kommenteeris Ojuland uusi poliitilisi liikumisi.

Ojalandi sõnul määrab poliitikas kõike raha. "Raha on alati poliitikas väga tähtis. See erakond, kellel on kõige rohkem raha, neil on ka kõige rohkem kõige suuremad võimalused võita. Muidugi sul peavad olema ka head ideed, aga need kaks asja peavad olema koos," arvas ta.

Võimalik koostöö EKRE-ga

RÜE ametlik juht on praegu kunagine suusalootus Pavo Raudsepp. Ojuland ütles, et tema poliitkarjäär on pausil, mitte lõppenud. On pakutud, et tema ja RÜE võiksid liituda EKRE-ga, sest vaated paljuski kattuvad. Näiteks võttis Ojuland teravalt sõna massimmigratsiooni teemal, soovis keelustada koraani õpetust ja kutsus üles lõpetama homopropagandat. Endine liberaal ja europarlamendisaadik tunnistab, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on talle väga sümpaatne.

"Uute ideede toojatena ma näen nagu ikkagi EKRE juhte, ma näen Helmesid, kes on toonud siia poliitikasse hoopis teise dimensiooni. Nad on toonud siia värsket õhku, mis on võib-olla ilmselt paljusid mürgitanud. Paljud on saanud võib-olla sellise poliitilise värske õhu mürgituse. Paljudele ei ole see kohale jõudnud, et tegelikult Euroopas on asjad muutunud. See, millest ka mina neli ja kolm aastat tagasi hakkasin rääkima," põhjendas Ojuland.

Kevadiste valimiste eel pole Ojulandi sõnul RÜE-l EKRE-ga läbirääkimisi võimalikuks koostööks olnud. "Tõsi, taolisi jutuajamisi meil oli neli aastat tagasi, kui RÜE sai loodud," lausus ta.

Samas on konservatiividel punkte, kus vaated risti lähevad, näiteks surrogaatemadus. EKRE poliitikud peavad teise ema üsa laenamist lapse saamiseks sisuliselt inimkaubanduseks, kuid Ojulandil, kellel endal lapsi pole, on see teema pikalt südamel.

"Ma olen selle teemaga tegelenud ja ma olen seda ka öelnud, et kui Eestis oleks surrogaatemadus olnud lubatud, siis ma oleksin võinud surrogaatema abil lapsi saada," ütles Ojuland.

Isegi RÜE programmis on sees, et surrogaatemadus on üks lahendusi Eesti demograafiliste küsimuste lahendamisel. "Ja no mina näen täna ja ka minu erakond näeb täna seda sellisena, et surrogaatemadus peaks olema lausa riiklikult toetatud. Mitte et ta oleks inimkaubandus, nagu seda praegu siin deklareeritakse, vaid pigem vastupidi, seda tuleb näha positiivse võimalusena Eesti kodanike arvu kasvatamiseks," põhjendas Ojuland.

Elatis Airbnb-st

Kristiina Ojulandi elukaaslane, ärimees Raimo Kägu lahkus poliitikast poolteist aastat tagasi ja elab juba mõnda aega Itaalias, mis tähendab visiitsuhet, kuhu mahub palju lendamist kahe maa vahel.

Ojuland ise teatas aasta eest, et keskendub edaspidi ärile ning lubas hakata firmaga Trump Consulting pakkuma ärikonsultatsioone ja eksportida laia maailma e-riigi it-lahendusi. Paraku ei ole praeguseks aga tulemusi ette näidata ja ekspoliitik ei soovi seepärast teemal kaamera ees pikemalt peatuda.

Igapäevase sissetuleku teenimiseks tegeleb Ojuland Ihasalus asuva kodu hoovimajade välja rentimisega veebiteenuse Airnbnb kaudu ning elab enda sõnul ära kogunenud tagavarade eest.

"Kui sul on seal majakesed, mis seisavad tühjana, siis miks mitte seda proovida. Minu jaoks oli see muidugi väga huvitav kogemus. Kui ma olin eelmisel sügisel oma esimese majakese üles pannud, siis olid seal kohe külalised mõne päeva pärast kohal. See on olnud hästi meeldiv kogemus," jagas Ojuland kogemusi.

Huvitav tähelepanek Ojulandi Airbnb kontolt on, et LGBT inimesed on teretulnud, see on eraldi välja toodud ja läheb vastuollu ekspoliitiku varasemate väljaütlemistega homopropaganda teemadel. "See on seal seetõttu väljas, et mõni küsib, et kas ma koeraga võin tulla, siis mõni küsib, kas ma võin oma tüdruksõbraga või poiss-sõbraga vastavalt tulla. Et neid lisaküsimusi vältida. Samamoodi, mul on ju ka seal selgelt kirjas, et ka koertega võib tulla," põhjendas Ojuland.