Lavkajuht Õie: see on õnnis tunne, kui inimesed sind ootavad

Kauplusauto on paljudes Eesti külades ainus võimalus toidukraam kodu lähedalt kätte saada. "Ringvaate" reporter Heleri All tegi Jõgevamaal ühe tiiru lavkaga kaasa.

Lavkajuht Õie Maiste tõdes, et talle väga meeldib oma töö. "See on õnnis tunne, kui inimesed sind ootavad. See on nii hea tunne. Sa oled vajalik inimestele."

Maiste nõustus, et tema töö on osalt ka nagu psühholoogi töö. "Inimesed kurdavad ikka oma muresid. Aitad siis kaasa rääkida, lohutad ja kallistad neid, kui vaja. Igasuguseid nõuandeid ja asju on vaja anda."

Tema sõnul on neilt tellitud isegi pulmakleiti. "Klient ütles, tema hakkab abielluma ja oleks tore, Õie, kui sa tooks meile pulmakleiti. Ma ütlesin, et selle pead sa Võrust ikka ise ära ostma."

Maiste tõdes, et päris igale poole kliente tal ei jagu. "Eks palgapäeval on ikkagi rohkem ostmist ja kuu lõpus on ikkagi tunduvalt vaiksem."

Aga kui kliente jagub, siis teinekord võib esimesena saada otsa näiteks värske räim. "Populaarne on ikkagi räim, sest vanast ajast saadik on pandud nimetus "kalaauto". Inimesed kutsuvad seda kalaautoks, kuigi meil on kõik tooted olemas. Alguses alustasime puhtalt kalaautona ja siis läks järk-järgult – üks palus ühte ja teine teist."

Lavkaautost saab praegusel ajal üldse kõike, mida võib ette kujutada – kohupiima pirukaid, viinamarju, mett koeratoitu ehk kõike, mis vähegi võimalik. "Siit saab absoluutselt kõike – viina, veini, süüa, juua," võttis üks lavkakülastaja kokku.

Teine lavkakülastaja märkis, et oleks siiski hea, kui lavka asemel oleks olemas ka püsiv kauplus. "Vanad inimesed ei jõua enam käia ja bussid on ka mis nad on."

Maiste rääkis, et sageli paluvad lavkakülastajad tal neile ise midagi pakkuda, mis ostmist vääriks. "Alustad leivaga, siis lihatoodetega, siis paned kalatooteid, ja siis ta ütleb, et paku ikka veel midagi."

Ta lisas, et kui tuleb uus toode, siis peavad nad seda kliendile ise näitama. "Täitsa tõstma nina ette, sest meil on ruumi vähe ja kaup kastides. Ega klient ei näe ju mitte midagi, et peab olema palju suhtlust ning tööd." Ta rääkis, et teinekord toovad nad toidukraami ka otse tuppa kätte. "Teenindame ka niiviisi."

Kuigi õhtuks sellisest tööst ka ära väsib, et ole Maiste sõnul sellest hullu. "Minule väga meeldib.