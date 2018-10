Mare ja Allan Petersoni pika suhte taga on pühendunud televaatajad

"Me ei ole kogu aeg ju abielus olnud. Vahepeal läksime lahku ja televaatajate survel abiellusime uuesti," selgitas Veesaar. "Televaatajatel oli huvi, et kirjutage ikka Mare ja Allan uuesti kokku. Kummalgi olid juba uued elukaaslased ja mitmeid neid vahepeal olnud."

Tamm märkis, et millegipärast need afäärid, mis on sarjas lõppenud, ongi lõplikult lõppenud. "Minul oli mingi afäär selle Arega, aga kui see n-ö ära lõppes, siis pärast seda me oleme nagu ühe maja inimesed, aga mitte üheski osas me enam mitte iialgi ei ole kokku puutunud. Justkui, et see on lõpetatud ja seda me ei näita ja ei lase neil isegi trepikojas kokku saada."

Veesaar usub, et tema tegelaskuju on läbi aastate samasuguseks jäänud. "Samamoodi õiendab Allaniga kogu aeg. Nagu 25 aastat tagasi." Ta lisas, et vaatab mõnikord hämmingus vanu seeriaid ja tal ei tule see konkreetne võttepäev meelde.

Veesaar ütles, et aastate jooksul on sarja meeskonna sees ette tulnud kraaklemist, aga ka vimkade viskamist. "Ükskord ma ühes intervjuus ütlesin, et kui minna palka juurde küsima, siis lihtsalt jäetakse su tegelane auto alla, mille peale stsenarist kirjutaski, et ma jäin auto ja seina vahele ja mingi aeg oli Mare kipsis ja lonkas," meenutas Veesaar.

Kuigi Mare ja Allan kaugeltki igal võttel ei kohtu, on sel hooajal olnud neil omavahel rohkem võtteid.

Veesaar loodab, et "Õnne 13" kestab sama kaua kui "Aktuaalne kaamera". "Inimesed alati küsivad mu käest, kas "Õnne" läheb edasi, ja siis ma ei oska midagi vastata. Ükskord ma meie režissööri Ain Prosa käest küsisin, et mida ma pean vastama, ja ta ütles, et see on sama hea küsimus, et kas "Aktuaalne kaamera" läheb edasi."