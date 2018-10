Nublu lõpetab aasta kontserdiga taasavatud Tartu Kammivabrikus

"Ta valitseb aastat 2018 nii nagu keegi poleks arvata julenud. Kaasa arvatud ta ise," kirjutas Siim Nestor septembri alguses ilmunud Eesti Ekspressi külgedel.

Räppar nublu, kes andis paar nädalat tagasi Tallinnas, Kultuurikatlas karjääri seni suurima soolokontserdi, esineb jõulude eel Lõuna-Eestis Tartu Kammivabriku tehasehoones. Kontsert on nublu viimane ülesastumine sel aastal.

Ajalooline kontsertkoht, kus eelmisel sajandil toodeti kamme, kilekotte, lauatennisepalle ja muud, on taas avatud ning on alates septembri keskpaigast võõrustanud mitmeid külalisi, ent nublu kontsert on esimene suur avalik sündmus endise vabriku ruumides.

"Meil on väga hea meel, et nublu valis oma esinemiskohaks just Tartu Kammivabriku. Ülikoolilinna uus sündmuskeskus oma industriaalse interjööriga sobib selleks ideaalselt ning olen kindel, et publikul jätkub meie juures avastamisrõõmu," lausus Tartu Kammivabriku tegevjuht Kätriin Seli.

Räppar nublu selle aasta viimane kontsert toimub 7. detsembril Tartu Kammivabriku tehasehoones aadressil Teguri 28A.