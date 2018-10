ETV+ uus juht: eetri populaarsuse kasvatamine on meie peamine eesmärk

"Eetri populaarsuse kasvatamine on kindlasti meie peamine eesmärk," rääkis Taklaja ERR Menule.

Naise sõnul näitas suvine jalgpalli MM, et inimesed leiavad ETV+ oma puldilt üles, aga nüüd on vaja need vaatajad tagasi kanalile meelitada. "MM-i ajal oli reiting umbes kaks protsenti, mis on kaks korda suurem kui

tavaliselt. See näitab, et meil on kindlasti potentsiaali," selgitas Taklaja.

Reitingu tõstmiseks on Taklaja sõnul oluline pakkuda televaatajatele sisu, mis tõmbaks neid ka jalgpallist muul ajal. Tema arvates peaks ETV+ ise rohkem suuri teemasid tõstatama ja olema ajakirjanduslik vedur. "Ma arvan, et programm võiks olla päevakajalisem, teravama käsitluslaadiga ja rohkem suuri päevakajalisi teemasid võiks jõuda ETV+ eetrisse kiiremini ja suuremas mahus," lausus Taklaja.

Seni on tema sõnul pööratud liialt tähelepanu noorele põlvkonnale ja internetiplatvormidele. "Nagu selgus, siis eetrireitingut ei ole sellega eriti võimalik kasvatada ja ma arvan, et rahaga, mida riik eraldab selle kanali tootmiseks, toota sisu, mis oleks populaarne ainult internetis, on liiga kallis. Sellist sisu võib palju odavamalt ka teha," rääkis Taklaja.

Uue peatoimetaja sõnul on aga oluline kõnetada eakamat telepublikut. Praegu on neile suunatud saade "Peegel", kuid mõtteid on olnud ka aiandussaate või uue ühiskondliku saate osas. "Ma arvan, et me võiksime proovida PBK kanalilt neid üle meelitada, kui me pakuksime neile midagi huvitavat," rääkis Taklaja.

Oluline on seegi, et ETV+ programm ei konkureeriks ajaliselt teiste populaarsete venekeelsete kanalite saadetega. "Me peaksime andma oma televaatajale valikuvabaduse ja võimaluse vaadata meie omatoodangut sel ajal, kui nende lemmiksaade, mis jookseb PBK-l, ei ole samal ajal eetris," rääkis Taklaja.

Kuigi esmajoones peab Taklaja oluliseks venekeelse publiku kaasahaaramist, ei unustata tema sõnul ka eestlasi. "ERR on avalik-õiguslik Eesti kanal ja ma arvan, et me ei tohi unustada ja kõrvale jätta eestikeelset publikut. Mul oleks väga hea meel, kui ka eestlased vaataksid ETV+, sest seda tehakse ka nende kui maksumaksjate raha eest," põhjendas Taklaja.

Ees ootab tugev tiim

Taklaja sõnul hindab ta seda, mida eelkäija Darja Saar kanalit käivitades on teinud. "Alustada midagi, mida tehakse Eesti meediamaastikul esimest korda, on väga raske. Jätkata on palju lihtsam. Kolme aastaga on ETV+ ajakirjanike,

saatejuhtide, toimetajate tase väga palju kasvanud," kiitis Taklaja tugevat

tiimi, kes teda ees ootab.

Tema sõnul on ETV+il juba väga tugevad omasaated nagu "Nädala

intervjuu", "Kes keda?", "Insight" ja "Kohv+". "Midagi annaks võib-olla

paremaks muuta, aga omatoodangut on piisavas mahus ja see on hea toodang.

ETV+il on minu arvates juba kujunenud lojaalne ja kindel vaatajaskond, mis

koosneb aktiivsetest keskealistest, meie ülesanne on kaasata ka teisi

vanusegruppe," selgitas Taklaja.

Seniseks komistuskiviks peab naine turundust. "Selleks ei olnud võib-olla piisavaid vahendeid ja võimalust," arutles ta ja lisas, et suureks abiks on nüüd uuenenud struktuur ERR-i turundusosakonnas, kus on olemas venekeelsete

meediaplatvormide brändijuht. "Ma loodan, et nendega koostöös me saame

välja mõelda midagi tõhusat, millel oleks tulemust," avaldas Taklaja lootust.

ETV+ meeskonnaga tahab Taklaja kohtuda juba lähipäevil, et arutada edasisi plaane, aga võtta kuulda ka nende arvamust. "Tahaksin analüüsida olukorda suuremas mahus kui mul selleks praegu võimalus on. Seejärel kohtuksin ma toimetustega eraldi, et mõelda sellele, kuidas teha saateid paremaks ja populaarsemaks, kuidas nende reitinguid tõsta," rääkis Taklaja oma edasistest sammudest. Tööd alustab Taklaja 1. jaanuarist.

Kogemus portaalist rus.err.ee

ETV+ võtab Taklaja kaasa kaheksa-aastase kogemuse rus.err.ee vastutava toimetajana. Nüüd on Taklaja valmis uueks väljakutseks ERR-is. "Televisioon on üldiselt väga põnev asi ja ma olen siiamaani ainult pealt vaadanud, kuidas seda tehakse. Oleks väga huvitav vaadata, kuidas seda päriselt teha, olla köögipoolel," lausus Taklaja.

Seni on naine televisioonis ainult külalisena käinud. "Kõik ajakirjanikud tulevad televisiooni kunagi kusagilt mujalt. Kõik alustavad kirjutavas meedias või raadios, ma ei usu, et ma olen väga suur erand," ütles Taklaja, et ei pelga teletausta puudumist.

Oma tugevuseks ETV+ juhi kohale kandideerinud 30 kandidaadi seas peab Taklaja oma ajakirjanduslikku tausta ERR-is. "Nii palju, kui mina olen kuulnud, siis nende 30 inimese seas soli ajakirjanikke, aga mitte kõik neist. Teiseks ma olen oma maja inimene, mind usaldatakse ja tuntakse rohkem, võib aimata, mida minust oodata võib," arutles Taklaja, miks just tema valituks osutus.

Rus.err.ee uus juht leitakse Taklaja lootusel konkursi korras. "Ma julgustan osalema oma rus.err.ee kolleege ja teiste venekeelsete toimetuste ajakirjanike. Selle tulemusena ma loodan, et valitakse parim vastutav toimetaja, kes saaks tuua natuke uut hingamist ka portaali," avaldas Taklaja lootust. See, millal uus juht portaalis alustab, pole veel kindel.

ETV+ juhina tahab Taklaja jätkata koostööd kõigi ERR-i programmide ja keskkondadega, nii jätkub koostöö ka portaaliga. "Me teeme koostöös võib-olla rohkem projekte. Juba praegu on rus.err.ee ajakirjanikke, kes teevad kaastööd ETV+ile ja ka vastupidi. Kindlasti loodan ka koostööle Raadio 4-ga, eriti ristturunduse osas," ütles Taklaja, kes tahaks jõud ühendada näiteks valimiste kontekstis.