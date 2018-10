Moeüritus PÖFF: Black Catwalk toimub klubis HALL

2017. aastal uksed avanud techno- ja underground-klubikultuuri viljeleva HALLi üks omanikest Elena Natale leidis, et pealtnäha erinevad kontseptsioonid asupaiga ja sündmuse vahel sobivad tegelikult väga hästi kokku. "HALL ei ole koht vaid muusika jaoks, siin kohtuvad kultuur ja elustiil ning see on sõnum, mida soovime edaspidi jõudsamalt edasi anda, täiendades programmi erinevate kunstivormidega. Oleme alustanud elava muusika etteastetega ning plaan on tuua sisse ka teater ja performance-kunst," põhjendas Natale.

Moeetenduse kunstiline juht Sirli Pohlak arvas samuti, et meeskonna nägemus sündmusest elustub just HALLi ruumides kõige paremini. "HALL on erinevate kultuurivormide kohtumispaik ja seetõttu tunneme, et oleme õiges kohas. Kuna meie sündmus on sulam mitmest erinevast kunstivormist, siis sobime sinna hästi," sõnas ta ja kinnitas, et lisaks eripärasele asupaigale saab sündmusel olema ka uuenenud lähenemine: "Esiteks juba see, et toome lavale kostüümikunsti. Teiseks ei ole tegemist vaid pika poodiumiga keset saali, vaid kogu ruum saab olema täidetud kunstiliste lahendustega, millesse teiste seas annavad oma panuse EKA tudengid."

PÖFF: Black Catwalk on ühelt poolt kannustatud soovist tutvustada Tallinnasse tulnud rahvusvahelisele ja ka kodumaisele filmitegijaskonnale Eesti noorte moekunstnike oskusi kostüümikunstivallas. Teisalt seab sündmus tavapärasest suurema rõhuasetuse show kunstilisele poolele.