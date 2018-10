Nädal tähtajani: Eesti Laulu konkursile on laekunud 24 võistluspala

Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul 2019 ootab viimast nädalat võistluslaule. Tänaseks on üles laaditud 24 muusikapala. Võistluslaulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 23.59.

"Hetkel on konkursile 24 laulu juba üles laaditud. Nüüd on viimane aeg on oma parim looming sahtlitest üles soojendada või otse stuudiost üles laadida. Loodan näha uusi artiste ja helikeelt vana hea ja tuttava kõrval," rääkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

"Olgu see artisti või laulukirjutaja esimene või 200. pala, pop-ballaad või metal - muusikaajalukku kirjutab hea laul end igal juhul. Loodan kohe esimesel aastal Eesti Laulu peaprodutsendina sattuda silmitsi positiivse murega, et suurepäraseid laule on väga-väga palju," avaldas Rahula lootust.

Võistluslood tuleb esmakordselt üles laadida spetsiaalsesse eestilaul.ee keskkonda. Samalt lehelt on leitav ka täismahus reglement ja kogu osalemiseks vajalik informatsioon. "On hea meel tõdeda, et laulukirjutajad on uue keskkonna üles leidnud ning see töötab suurepäraselt. Samas loodan, et paljud autorid loo esitamist viimasele minutile ei jäta, sest veebikeskkond mõne minutilise hilinemise puhul silma kinni ei pigista," pani Rahula osalejatele südamele.

Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda Eesti Laul 2019 konkursil kuni viie lauluga. Samuti tohib üks artist esitada eelžüriile kuulamiseks maksimaalselt viis laulu. Laulu pikkus ei tohi ületada kolme minutit.

Sel korral tohib uuendusena kaasata artistina välismaalasi. Varasemate aastatega sarnaselt tohib laulu kirjutamisse kaasata välisautoreid, kuid vähemalt pooled laululoojatest peavad olema Eesti kodanikud või residendid.

Poolfinaalidesse pääsenud laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 15. novembril "Ringvaates" ja laulud hiljemalt 4. detsembril.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril.

Eesti Laul 2019 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.

Piletid Eesti Laulu poolfinaalidele ja finaalidele tulevad müügile novembris.

Eesti Laul 2019 võitja sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele, mis toimub maikuus Tel Avivis.