Pildid ja video: Rända ajas tagasi, "Õnne 13" sai 25-aastaseks

Tänaseks on Eesti suurimale äriideede konkursile esitatud üle 250 idee, kuid enam kui 100 avaldust on lõpuni täitmata. Ajujaht pikendab äriideede esitamise tähtaega, et anda ka senistele kahtlejatele võimalus oma ideega välja tulla. Pühapäeva õhtul tabas ideede esitamise keskkonda F6S ka väike tehniline tõrge, mistõttu oli see ajutiselt maas.