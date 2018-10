Robert Linna Kuradi Saarest: proovisime teha ühe loo, tuli terve plaat

Robert Linna sõnas "Ringvaates", et neil on ammu olnud peas mõte, et võiks teha midagi eesti keeles. "Kui me hakkasime kirjutama Elephants from Neptune'i järgmist veel ilmumata plaati, siis tungisid sinna vahele mingid lood, mille kohta me mõtlesime, et see sobiks eesti keeles," selgitas ta ja lisas, et kui alguses plaanisid teha ainult ühe loo, siis lõpuks tuli kokku terve plaat.

Jon Mikiver mainis, et mõned Kuradi Saare lood jäid plaadile panemata, kuid see-eest on albumile jõudnud ka muusikapalad, mis sündisid täiesti viimasel hetkel. "Seal on üheksa parimat lugu, mis meil hetkel oli võtta, milesse me ise ka uskusime," nentis ta ja lisas, et kuigi nad kirjutavad lugusid koos, siis põhiline eestvedaja on siiski Robert Linna.

"Ei ole nii lihtne eesti keeles hakata laulma, seega oli ilmselt vaja need aastad Elephants from Neptune'iga mingi staaž täis teha, et end nüüd emakeeles lauldes kindlalt tunda," kinnitas Mikiver.

Saate lõpus esitasid nad loo "Valel on kaunid jalad":