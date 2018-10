Sarja "Miks mitte?!" režissöör: läbivaks teemaks on küpsemine

Isa osatäitja Indrek Taalmaa kinnitas, et ilmselt on kõigil inimestel olnud lapsepõlves unistusi, mis on jäänud täitmata. "Kui inimene jõuab kuldsesse keskikka, siis need tahavad temast välja tungida," sõnas ta ja mainis, et tema tegelase jaoks, kes tahab saada moekunstnikuks, on see samamoodi unistuse täitumine.

Režissöör Ergo Kuld tõdes, et seda on juhtunud enne ja juhtub ka edaspidi, et kaamerate ette satub inimene, kes pole lavakunstikooli pääsenud, nagu läks ka peaosatäitja Pirte Laura Lembriga. "Mulle meeldib tema puhul, et tal on võime olukorras reageerida hästi täpselt, ta haarab õhust ja tema mängus on filmilikud nüansid, mis hakkavad suure plaani puhul tööle, aga mis ei pääse teatrilaval esile."

"Läbivamaks teemaks on küpsemine, nooremate puhul iseseisvasse ellu astumiseks, vanemate puhul vanadest dogmadest välja astumiseks, see on kasvamise lugu," sõnas Kuld.