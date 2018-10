Uus noortesari "Miks mitte?!", 1. osa

Anna on gümnaasiumi viimases klassis ja peaks agaralt õppima ning ülikooli peale mõtlema. Tema aga unistab hoopis räppariks saamisest! Pöörane mõte – seda enam, et ta on sünnipärane kokutaja. Takkapihta ei ole ta üldse klassikalise räppari moodi – Anna on nohik ja tuupur. Aga see kevad muudab tema elu täielikult! Ja mitte ainult Anna elu ei muutu – kogu ta pere kistakse peadpööritavasse keerisesse. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.