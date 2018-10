Uus seriaal "Miks mitte?!" näitab peremuresid noortepärases kastmes

Stsenarist Martin Alguse sõnul on noorteteemad alati tema jaoks huvitavad olnud. "Noorte maailm on selline, ühest küljest hästi palju reegleid täis ja teisest küljest on seal hästi palju vabaduseiha ja sellist uljust. Kui sa need kõik kokku paned, siis tulebki selline mõnus kokteil, mida on tore rüübata," rääkis ta "Terevisioonis".

Peaosatäitja Pirte Laura Lemberi sõnul pani ta noort räpihuvilist Annat kehastades rolli sisse ka päris palju iseennast.

"Martinil on väga hästi tabatud noore teismelise ellu astumise periood. Just see, kus keskkool saab läbi ja pead otsustama, mis sa nüüd teed. Pluss koolimured sinna juurde ja vanemate mured, nii palju muresid ja sa pead hakkama saama seal selle kaose keskel," arvas Lember.

Seriaal alustab ETV-s 29. oktoobril kell 20.00. ETV+ ekraanil näeb sarja alates 3. novembrist kell 17.55. Sarja saab kohe pärast telelinastust vaadata järele ERR.ee keskkonnas, kuhu ilmub igal nädalal lisaks tele-eetris olnud episoodile ka järgmise nädala osa.