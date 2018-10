Öed andsid välja uue singli ja avalikustasid albumi esitluskontserdi aja

Kui eelmine singel "Mul on suva" valmis koostöös Ewert Sundjaga, siis seekord on Öed ehk Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand kaasanud Reketi. Uus ühine lugu on ka märgiline, sest just Reket astub erikülalisena üles 16. novembril Erinevate Tubade Klubis, kus Öed annavad debüütalbumi esitluskontserdi.

"Anna teed" sõnu on aidanud seada Tuuli Velling ning loo produtsent on Bert Prikenfeld. Video on valminud koostöös režisööri Sander Allikmäe ja Mart Varesega.

"Lugu on kantud kuumadest emotsioonidest ja kirss tordil on meie lemmikkutt Reket, kelle räpiriim pani algusest peale muigama. Mind haaras kohe meeletu soov see riim ise selgeks öppida. Laagna, everyday!" kirjeldas Rand.

"Jah, Reketi osa kuulasime pärast salvestust kogu aeg üle ja üle. Video tegemisel olid Mart ja Sander aka Mart Sander aka Boy Band Films super tiim, kellega läks võte väga ladusat ja kiirelt. Nali oli kogu aeg kaasas, nii et lausa raske oli seda tösist nägu kaadris hoida," lisas Aaslaid.

Järgmisel nädalal, 6. novembril ilmub duo Öed debüütalbum, mida esitletakse kontserdiga 16. novembril Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis, kus erikülaline on Reket.