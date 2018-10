Bon Jovi esineb järgmisel aastal Tallinnas

Pühapäeval, 2. juunil esineb Tallinna Lauluväljakul regiooni ainsa välishow'ga rokkbänd Bon Jovi. Kontsert toimub maailmaturnee "This House Is Not For Sale" raames.

Kontserdi korraldaja Live Nation Baltics peapromootori Eva Palm sõnul on viimastel aastatel maailma tippartistide suurtest suvistest välikontsertidest Lauluväljakul saanud ilus traditsioon.

"Queen + Adam Lambert, Rammstein, Guns N' Roses ja nüüd Bon Jovi. Juba neljandat aastat järjest korraldab Live Nation suurimaid rokikontserte Baltikumis, mida külastab kümneid tuhandeid fänne. 2019. aasta vaieldamatult kohustuslik rokikontsert on Bon Jovi, keda on Eestisse oodatud väga kaua. Suvel ei esine bänd ei Lätis, Leedus ega Soomes – Bon Jovi regiooni ainus välikontsert leiab aset just Tallinnas," lisas Palm.

Bon Jovi kontsertreis järgneb ansambli Põhja- ja Lõuna-Ameerika tuurile, eesseisvatele kontsertidele Austraalias ja Jaapanis ning äärmiselt edukale aastale, mil Bon Jovi sai Rock'n'rolli Kuulsuste Halli liikmeks. Eesolev turnee "This House Is Not For Sale European Tour" on bändi esimene Euroopa tuur alates aastast 2013. "Need hiiglaslikult suured show'd, mis liidavad kümned tuhanded inimesed üheks, on just see mida teeme," sõnas laulja Jon Bon Jovi.

Bon Jovi hetkel viimase stuudioalbumiga "This House Is Not For Sale" kulmineerus ansambli ligi kolmekümneaastane tegutsemisajalugu ning plaadist on saanud Jon Bon Jovi ja tema bändi hüppelaud uude ajastusse.

"Meist on arenenud uus, nooruslikum Bon Jovi," lisas Jon, "Värskendatud koosseis, mis võidutseb igal õhtul. Me kõlame paremini kui kunagi varem ja naudime igat hetke. Oleme bänd, kes toetub nii üksteisele kui fännidele ning tunneb sellest kõigest tohutut rõõmu ikka ja jälle."

Ansambli koosseisu kuuluvad tänapäeval asutajaliikmetest laulja Jon Bon Jovi, klahvpillimängija David Bryan ja trummar Tico Torres, lisaks kaasprodutsent ja laulude kaasautor John Shanks, kauaaegne bassist Hugh McDonald, multiinstrumentalist Everett Bradley ning soolokitarrist Phil X.

Kontsert on jälgitav Lauluväljaku nõlva poolelt ehk lava ehitatakse seljaga laulukaare poole.

Piletid tulevad vabamüüki reedel, 2. novembril, kell 10.00 üheaegselt Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.