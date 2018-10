Kanye West kutsub disainsärkidega mustanahalisi üles USA demokraatlikust parteist lahkuma

Särgid jõudsid avalikkuse ette laupäeval Washingtonis USA noorte mustanahaliste juhtide tippkohtumisel, mida korraldavad noored mustanahalised konservatiivid. "Blexit tähendab renessanssi ja mul on au avalikustada, et selle logo, need värvid lõi minu hea sõber ja kaaskangelane Kanye West," teatas liikumise pressiesindaja Candace Owens, vahendas The Washington Post.

Superkangelase-märkus oli viide sellele, mida West oli öelnud Ovaalkabinetis kohtumisel Trumpiga selle kuu alguses, kui ta ütles, et MAGA-mütsiga tunneb ta end kui Superman.

#BLEXIT - The BLACK EXIT from the Democratic Party.@RealCandaceO has been working on this for awhile and we're launching it HERE at #YBLS2018



Retweet if you're with us and think it's time for Black Americans to leave the Democratic Party FOR GOOD! pic.twitter.com/jWQdmO9LKT — Rob Smith ???????? (@robsmithonline) October 27, 2018

Särgid, sealhulgas teinegi disain, millel seisab "We Free" (inglise k "Me vabad" või "Me oleme vabad") on sinakasrohelist, oranži ja lillat värvi. Blexiti veebilehe järgi on BLEXIT mõeldud neile, kes on saanud vabaks poliitilisest ortodokssusest. "See on mäss, mida juhivad ameeriklased, kes soovivad tuua katkestuse hirmu simulatsiooni."