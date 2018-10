Ajujaht pikendab ideede esitamise tähtaega 4. novembrini

Tänaseks on Eesti suurimale äriideede konkursile esitatud üle 250 idee, kuid enam kui 100 avaldust on lõpuni täitmata. Ajujaht pikendab äriideede esitamise tähtaega, et anda ka senistele kahtlejatele võimalus oma ideega välja tulla. Pühapäeva õhtul tabas ideede esitamise keskkonda F6S ka väike tehniline tõrge, mistõttu oli see ajutiselt maas.

Ajujahi ellukutsuja EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul näitab varasemate hooaegade kogemus, et mõned alustavad ideede esitamist viimasel päeval ja ei jõua seda õigeks ajaks konkursile ära esitada.

"Ka hilised ärkajad on teretulnud ja ma kutsun veel kõiki üles, vormistage oma idee ja esitage see ära, isegi kui kõik ei ole veel päris lõpuni selge. Selleks Ajujaht ongi, et sind oma idee arendamisel aidata," ütles Rebane.

Praeguseks on erinevatelt maakondlikelt ja temaatilistelt üritustelt selgunud üheksa ideed, kes on saanud otsepääsme Ajujahi järgmisesse vooru ehk 100 parema idee hulka. Ülejäänud Top 100 hulka pääsevad ideed valib välja žürii kõigist Ajujahile esitatud ideede seast hiljemalt novembri keskpaigaks.

Ajujahi tänavune auhinnafond on 75 000 eurot. Kokku panevad Ajujahi toetajad välja kuus temaatilist eriauhinda. SEB ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik toetavad 5000 euroga hooaja parimat sotsiaalset ettevõtet.

"Peame initsiatiivi jätkusuutliku ühiskonna loomisel ülioluliseks – olgu see hariduses, tervishoius, keskkonnateadlikkuses või mõnes muus valdkonnas. Me loodame, et saame siin ühes Ajujahiga luua sünergiat, tuua oma ärilisi teadmisi sotsiaalsete ettevõtete teenistusse ja seeläbi aidata kaasa meie kõigi elukorralduse arengule," sõnas SEB Balti divisjoni strateegia valdkonna juht Andra Altoa.

Ajujahile saab ideid esitada 4. novembrini Ajujahi veebilehel.

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss. Ajujahil on käimas 12. hooaeg. Ajujahi auhinnafond on 75 000 eurot, millest hooaja võitja saab vähemalt 30 000 eurot.