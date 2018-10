"Elav raamatukogu" tahab murda lasnamäelaste kohta levinud stereotüüpe

"Elava raamatukogu" teemad võivad olla väga erinevad: religioossed või ideoloogilised vaated, ebatavalised ametid ja hobid, erilised vajadused, seksuaalsed ja rahvuslikud vähemused ja palju muud.

"Nii nagu Lasnamäe, on ka lasnamäelaste kohta levinud erinevad stereotüübid. Inimlikult võttes on loomulik, et meil kujunevad eelarvamused nende kohta, keda me ei tunne. Seetõttu ongi oluline keskenduda avatud suhtlusele, mis lõhuks nähtamatuid barjääre ning suurendaks mõistmist," rääkis MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš.

"Võime arvata, et oleme ühiskonnana väga avatud, tegelikkuses aga kaldume suhtlema pigem endasarnaste inimestega. See tekitab paratamatult sotsiaalselt suletud gruppe, kes omavahel ei lävi. End sel viisil alateadlikult isoleerides jääme aga ilma uutest huvitavatest tutvustest, mis muidu rikastaks meie maailma," lisas noorteklubi Active eestvedaja Darja Djatšenko.

Kokku on "Elava raamatukogu" valikus 14 raamatut, vt tutvustust kodulehelt. Nende seast saab valida maksimaalselt neli. Kohapeal toimub raamatutega tutvumine neljas voorus väikeste, maksimaalselt viieliikmelistes gruppides. Iga voor kestab pool tundi, mille jooksul Elav raamat räägib endast ning lugejatel on võimalus esitada küsimusi. Elavad raamatud jagavad oma isiklikke lugusid, mis võib olla nende jaoks väga emotsionaalne ja delikaatne. Seega on oluline, et lugejad oleksid võimalikult empaatilised ja mõistvad.

Korraldajad paluvad huvilistel aegsasti registreerida ning valida enda jaoks kõige huvipakkuvamad Raamatud.

Sündmus toimub Paepealse raamatukogu ruumides näitamaks, et raamatukogud on tänapäeval palju rohkem kui vaid vaikse lugemissaaliga kirjanduse laenutamise asutused. Raamatukogud on teadmiste ja kogemuste vahetamise koht selle laias mõistes. Need on ennekõike kogukonna kohtumiste ja arutelu paik, kus tekivad uued ideed ning areneb kultuur.

Eestis võeti "Elav raamatukogu" esmakordselt kasutusele 2006. aastal Euroopa Nõukogu kampaania "Kõik erinevad – kõik võrdsed" raames. Formaat töötati välja ja piloteeriti Roskilde muusikafestivali jaoks Taanis 2000. aastal, nüüdseks on see edasi levinud ja leidnud aina suuremat kasutust üle maailma.