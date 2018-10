Margus Vaher kirjutas raamatu meeste mõistmiseks: pinged tekivad suhtesse möödarääkimisest

Laulja Margus Vaher kirjutas raamatu "Tee mehe südamesse", et aidata naistel paremini mõista mehi ja nende loomust. Tegemist on muusiku esimese raamatuga.

"Tee mehe südamesse" on lõbus ja eluline lugemine tänapäeva inimsuhete teemal, vahendas "Vikerhommik".

"Täpselt aasta tagasi oktoobris otsustasin, et kirjutan sel aastal raamatu. Olen enda Facebooki blogi "Mis tegelikult loeb?" pidanud juba paar aastat," rääkis autor. "Tagasiside minu mõtteavaldustele on olnud positiivne ja fakt, et sellel on juba 7200 fänni, sisendas minusse piisavalt enesekindlust, et ette võtta suurem väljakutse raamatu näol," põhjendas ta.

Vaher selgitas, et peaaegu kõik naised teavad, mida mehed laias laastus tahavad. "Mina proovin sinna juurde tuua mõistmist, kuidas mehed täpselt tahavad, sest tihti on see isegi veel olulisem. Pinged tekivad suhetesse mittemõistmisest ja möödarääkimistest. Sellesse proovingi muutust tuua, rääkides oma raamatus avameelselt, kuidas mees maailma tajub, mis talle päriselt oluline on ning milline on kõige parem ja oskuslikum viis mehega suhelda, teda mõista ja emotsionaalselt avada," ütles Vaher.

Surmtõsist eneseabiõpikut pole Marguse sõnul mõtet loota. "Küll aga muheda huumoriga ja kohati piinlikult ausalt kirjutatud ühe mehe arvamust naistest, suhetest, armastusest ja elust. Olen õnnelik, kui mu raamat paneb naisi paremini oma meest mõistma," lausus ta.