Sissi Nylia Benita: Eestis on ruumi kõigele, mis on teistsugune

Sissi Nylia Benita rääkis, et "Eesti otsib superstaari" oli katsumus, kuid raskusi tuli ette ka pärast saate lõppu. Noor laulja usub, et tema jaoks on aga koht Eesti muusikamaastikul olemas.

"Ma loodan, et minu jaoks on ruumi, ükskõik, mida ma ka tegema ei hakka. Ma usun, et Eestis on ruumi kõigele, mis on teistsugune," rääkis ta ETV saates "Hommik Anuga".

Sissi ei usu, et oleks pidanud TV3 talendisaate "Eesti otsib superstaari" võitma. "Minu arust läks kõik nii nagu pidi minema ja kõik läks väga hästi. Mul läheb hästi. Ma ei olnud kordagi kurb, et ma sain teise koha, sest ma ei kaotanud, vaid sain teise koha, ma olen nii uhke enda üle," ütles Sissi.

Superstaarisaade ja lauluõpetaja Maiken arendasid Sissit näiteks vokaalsest poolest. "Mu hääleulatus läks miljon korda kõrgemaks," selgitas Sissi.

Saade oli sissi sõnul nii pöörane, et kõik, mis pärast seda tuli, tundus rahulik. Suve lõpus läks kõik aga uue hooga käima. "Augustis oli 31 päeva, sellest oli mul 28 päeva kinni ürituste ja esinemistega, sinna vahele olid proovid. Mul oli vaevu aega, et oma sõpradega väljas käia, et oma poisiga väljas käia ja perega koos olla," ütles Sissi.

Laulja tõdes, et põles pärast seda katsumust läbi ja oli tohutult väsinud. "Ma õppisin oma vigadest, ma ei pane endale enam nii palju asju korraga ja olen hakanud valima, mida ma teen," ütles Sissi, et tal on nüüd süsteem paika loksunud.

Aja võtab Sissi maha joonistades või maalides. "Minu joonistused peegeldavad inimest, inimene on väga keeruline, just see sisepsühholoogia, et inimese sees peegelduvad kaks vastandlikku olevust. Mu joonistused peegeldavad seda," ütles lauljatar, et tahaks oma joonistused kunagi näituseks kokku panna.

Sissi esitas saates kaks laulu:

"Tears dry on their own"

"Valerie"