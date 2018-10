Mänguasjamuuseumis tähistatakse rahvusvahelist kaisukarupäeva

Pühapäeval, 28. oktoobril, kell 13-15 kutsub nuku- ja karukunstnik Maris Aare veetma pärastlõunat näitusega "Karud ja Pojad", et tähistada rahvusvahelist kaisukarupäeva Tartu mänguasjamuuseumis.

Maris Aare kunstnikunukkude näitusele "Karud ja Pojad" on välja valitud tööd, mis on valminud viimase seitsme aasta jooksul ja olnud eksponeeritud erinevatel karu- ja nukukunstnike ning raamatuillustraatorite ühisnäitustel.

"Varemnähtute vahele on pugenud aga ka mõned päris uued karud ja nukud, mida saab esmakordselt just siin näha," tutvustas autor Maris Aare ning lisas, et olles ema ja vanaema, on nii mõnedki esemed sündinud lastega koos mängides ja valminud laste osalusel. "Soovin innustada kõiki sõltumata vanusest edasi mängima," ütles Aare.

Rahvusvaheline kaisukarupäev on tähtpäevade kalendris alates 1980. aastast, mil organisatsioon Kogu Maailma Head Karud selle algatas. Eesmärgiks oli jagada mänguloomade kaudu häid emotsioone kõigile, kes seda vajavad.

Tartus elav Maris Aare on nuku- ja karukunstnikuna tegutsenud alates 2005. aastast. Lisaks on ta töötanud dekoraatorina, ruumide ja vaateakende kujundajana ning loonud ürituste ja lavakujundusi. Alates 2009. aastast on Maris Aare kaasa löönud näituseprojektides kõikjal üle Eesti, lisaks ka Venemaal, Soomes, Lätis ja Leedus.

Näitus "Karud ja Pojad" jääb Tartu mänguasjamuuseumis avatuks 4.novembrini 2018.