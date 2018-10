Galerii: Tallinna loomaaias tähistati rekordilist kõrvitsasaaki peoga

Ettevalmistus eelseisvaks peoks sai alguse kevadel, mil loomaaed kutsus üles inimesi loomadele sügiseks kõrvitsaid kasvatama. Kampaaniast osavõtt on iga aastaga suurenenud nii eraisikute, lasteaedade ja koolide kui ka asumiseltside seas. "Õpetajad ja kasvatajad on leidnud selles toreda ühistegevuse. Koos pannakse seeme mulda, koos kastetakse, räägitakse bioloogiast ja sellest, kuidas kõrvits meie toidulauale jõuab," oli Kalgan inimeste suure huvi ja kaasatuse üle rõõmus.

Lisaks kõrvitsatele on loomaaeda toodud õunu, suvikõrvitsaid, patissone, kaalikaid, peete ja kurke. "Ilmselgelt on tegemist rekordaastaga," sõnas kõrvitsapeo projektijuht Signe Kalgan.

